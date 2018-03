Ettől marad sokáig mutatós a tulipánod

Végre megérkezett a tavasz most már tényleg, ami azt jelenti, hogy egyre több virág ébredezik téli álmából, és bújik ki a föld alól. A virágüzletekben is szélesebb a kínálat, például megjelentek a gyönyörű tulipánok is. Használd ki a szezonját, mutatunk néhány tippet, mitől lesz tartós.

Öntözés

A legfontosabb dolog a víz. Miután vázába teszed a tulipánokat, vágd vissza őket először, hogy a lehető legnagyobb eséllyel járja át a szárakat a víz. Győződj meg róla, hogy a vázában mindig elegendő folyadék van, és mindennap cseréld le friss vízre.

A fény és a meleg kerülése

A tulipánok fényérzékenyek, és a fényre reagálva gyorsabban kinyílnak és elhervadnak. Sose vásárolj nagyon nyitott tulipánt, mindig a zártabbakat válaszd, hogy tovább megmaradjanak.

Tartsd hűvösben

A legtöbb vágott virághoz hasonlóan a tulipánok is szeretnek hűvösben maradni. Sokkal hosszabb ideig elállnak és frissek maradnak, ha éjszakára a hűtőszekrénybe teszed, majd reggelente újra kiveszed őket. Akár a váza vizébe is dobhatsz néhány jégkockát is.

Váza

Nem mindegy ám az sem, milyen vázában tárolod a tulipánokat. Ezek még itt is tudnak nőni, a levágás után, így nagyon fontos arra ügyelni, hogy elég magas-e az a váza.

Apartment Therapy