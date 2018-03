Komoly árzuhanás az IKEA-nál

Áprilistól jelentősen csökkenti a kiszállítási díjakat az IKEA a Budapesttől 50 kilométernél távolabb lakók számára – tudta meg a hvg.hu.

A svéd áruházlánctól február óta vásárolhatunk online is, a kiszállításnak azonban megkérik az árát. Már a személyes átvétel esetében is 3000 forint összekészítési díjat kell fizetnünk, a szállítás pedig a távolsággal arányosan egyre drágább. Aki eddig a hatos, legtávolabbi zónába rendelt, az 500 ezer forint értékű áru esetében akár 74 ezer forintot is fizethetett a kiszállításért.

Ezen korrigál most némiképp az IKEA. Áprilistól ugyanis a Budapesttől 50 kilométernél távolabb lakók számára 50 százalékkal csökkentik a kiszállítási díjat, így a legdrágább rendelésért is maximum 37 900 forintot fognak fizetni.