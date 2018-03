Melyik virág illik a személyiségedhez? Csillagjegyed elárulja!

A most hétvégi Gardenexpo csapata felkérte Dudás Mária asztrológust, adjon útmutatót a 12 csillagjegy szülöttjeinek, március 23-25. között pedig látogass el Magyarország legnagyobb kerti trend és életmód kiállítására, kérj személyre szabott tanácsokat profi szakemberektől, és vedd szemügyre az idei év újdonságait.

Kos

A látvány és a praktikum az ő esetében nem ugyanannyit nyom a latba. Neki leginkább a kevés gondozást igénylő növények valók, mert nem szeret túl sok időt és energiát a gondozásukkal szánni. Számára ideális lehet a vasvirág, a jázmin vagy más vörös színben pompázó virág (pl. piros muskátli), de egy egyszerű pipacs is boldogságforrást jelent a kertjében.

Bika

Finom és érzéki lényének a látvány mellett fontos tulajdonság a kellemes illat is, ezért a jegy szülötte leginkább illatozó szépségekkel szereti körbe venni magát. Kedvence lehet az orgona, az ibolya, a gyöngyvirág és a hortenzia. Főleg a visszafogott, pasztellszínű virágokat értékeli.

Ikrek

Könnyed lényének elég változatos igényei lehetnek virágok terén. A gyöngyvirág számára is kedves, ahogy a lilán pompázó levendula is. Légiességét figyelembe véve a növények közül a margaréta és a harangvirág is jól passzol hozzá. Emellett ne feledkezzünk meg a nefelejcsről sem, hiszen egy izgalmas Ikrek-szülöttet nehéz kiverni a fejünkből.

Rák

A családcentrikus személyiségű Rák virága lehet a jácint vagy az ibolya, mint az anyák napja egyik kedvenc virága. Gondoskodó oldalához jól illik még a százszorszép, a tulipán és a viola is. Mivel ragaszkodik az emlékeihez, ezért a cserepes virág remek választás ajándékba.

Oroszlán

Mi illene legjobban egy Nap jelképhez, mint a Napraforgó, amely a fényt és a napsugarakat testesíti meg? Természetesen más növények is közel állhatnak a szívéhez. Előszeretettel nézegeti kertjében a kamillát, orbáncfüvet, vázájában pedig a királyi fenségéhez remekül illő tűzliliomot.

Szűz

E jegy szülöttének fontos a kert, a kertészkedés, így ő inkább a haszonnövényeket, a fűszerkerteket részesíti előnyben. Ha hozzáillő virágot keresünk, akkor leginkább a szegfűt, aszparáguszt, őszirózsát, kasvirágot vagy a dáliát kellene megemlítenünk.

Mérleg

A Mérlegnek lételeme a szép és harmonikus környezet, így egy színpompás kert vagy virágokkal teli szoba teljesen lenyűgözi. Fő virága lehet a rózsa, annak minden fajtája, egymással harmonizáló szín kavalkádként, de kedveli még a nárciszt, a fréziát, a liliomot és a kaméliát is.

Skorpió

E jegy szülötte szenvedélyes és érzéki, nem csoda hát, ha egyik kedvelt növénye a vörös rózsa. Épp oly vonzóak, ugyanakkor szúrósak tudnak lenni, mint a virág. Mindemellett szimbolikáját tekintve a leginkább az orchideát társítjuk a Skorpió csillagjegyhez.

Nyilas

A távlatokhoz vonzódó, mozgékony Nyilas jegyűek egyik kedvence lehet a magnólia, ami szimbolizálja lelki alkatukat. Életvidám, optimista oldalához pedig jól illeszkedik a pünkösdi rózsa, a kardvirág és a kertben a gyermekláncfű.

Bak

A céltudatos Bakhoz illeszkedő növény a borostyán és a babér, mindkettő remekül szimbolizálja a jegy életrevalóságát és sikerességét, de erős karakteréhez mérten a kardvirág is kedvelt növény a vázájában. Kertjének kedvelt éke a havasi gyopár és az encián.

Vízöntő

A Vízöntő jegyében születettek ragaszkodnak leginkább saját szabadságukhoz, így kedvelt virágjuk mi is lehetne más, mint ennek szimbóluma, az orgona. A növény illata, színe nagy hatással van különleges egyéniségükre. Kerti növények között a sokrétűen használható, csodálatos kék színben pompázó, borágó lehet az egyik kedvence.

Halak

A Halak a zodiákus legérzékenyebb jegye, így a virágok választásánál is érdemes ezt figyelembe venni. Szívesen alakít ki otthona mellett kerti tavat, mert az aranyhalak mellett a legjobban a lótusz és a tavirózsa látványa teszi boldoggá. Érzékenységéhez jól illik a mimóza, ami hozzá hasonlóan nagy odafigyelést igényel. Vázájában szívesen csodálja a liliomot.

