Ezekre figyelj, ha kiadnád a lakásod

Manapság csillagászati árakért lehet már lakásokat kiadni, és még jó helyen sem kell feltétlenül lenniük. Ezért cserébe viszont illik jó állapotban meghirdetni az ingatlan. Íme tippjeink, mit érdemes feltuningolni, mielőtt kiadnád a lakásod.

Csapok

Az egy dolog, hogy működjön, ne akadozzon vagy törjön le, de a kinézetére is érdemes odafigyelni. Sokan vannak, akik nemcsak jól felszerelt lakást bérelnének, hanem fontos számukra a kinézet, dizájn is. Hiszen lehet, hogy évekre költöznek be, akkor meg ne érezzék úgy magukat, mintha ők újították volna fel a kecót. Ha régiek a csaptelepek, érdemes tehát lecserélni őket vagy a kádba új zuhanyfejet venni, mielőtt beköltöznének.

Ablakburkolatok

Egyrészt figyelj arra, hogy jól szigeteltek-e az ablakok, ne érkezzen télen panasz arra, hogy húz be a hideg, mert még balhé lesz abból, hogy kinek a dolga lenne megcsináltatni az ablakot. Nilván nem szeretnéd lecserélni az összes ablakot, ezért próbáld meg szigetelni őket, illetve arra is ügyelj, hogy működnek-e a redőnyök vagy tegyél fel függönyöket.

Vécépapírtartó

Gyakran elfeledkeznek erről az emberek, mert nem mindenkinek fontos. Pedig ez az a dolog az otthonodban, amelyet garantáltan mindennap használsz. Éredmes invesztálni egy tartóba, mert nem drága, és még neked is jól fog jönni, ha a bérlők kiköltöznek.

Vécéülőke

Apró, de fontos dolog ez is. Nagyon nem illő leszakadt vagy csúszkáló ülőkét átadni az új lakóknak, ráadásul ez is egy olcsó beruházás.

Világítás

Nagyon sokat számít a jó világítás. Egyrészt még a legsötétebb lakáson is segít, ha szuper lámpákat és körtéket használsz, ráadásul erősen meghatározza a lakás hangulatát is. Érdemes venni egy-két állólámpát, és néhány jó minőségű villanykörtére áldozni esetleg egy kicsivel több pénzt.

Fűtés

Nagyon fontos átvizsgálni a fűtőtesteket, mielőtt kiadnád a lakást, főleg, ha fűtésszezonban költöznek be az albérlők. A te dolgod kihívni egy szerelőt, hogy nézze át a radiátorokat, ha cirkófűtésed van, illetve, ha konvektorral fűtesz, tisztíttasd ki évente legalább egyszer.

Apartment Therapy