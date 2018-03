Ha egyszer befekszel ebbe a multifunkcionális ágyba, soha többé nem akarsz kikelni belőle

Megtaláltuk az ágyat, ami nemcsak szuper jól néz ki és dizájnos, hanem tele van izgalmas tervezési funkciókkal, hogy soha többé ne akarjon kikelni belőle az ember. A számunkra tökéletesnek tetsző ágy teljesen személyre szabható, ráadásul végtelen mennyiségű tárhelyet kínál. És itt még egyáltalán nem ért véget a tudása.

Ez a többfunkciós bútorelem két konnektorral és USB-csatlakozással is rendelkezik, valamint beépített hangszórók biztosítják a kényelmünket, ha zenét lenne kedvünk hallgatni. A zene mellett jólesne egy kis masszázs is? Megoldható! Csak kihúzod a beépített masszázságyat, és már élvezheted is izmaid ellazulását. A maximális kényelemnek sajnos megvan az ára, körülbelül 250 000–1 000 000 forintnak megfelelő jenbe kerül az álomágy attól függően, hogy mekkorát választasz. Azért mi távolról is imádjuk! Több információ itt.

My Modern Met