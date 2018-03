Halálos kutyatámadás: 6 milliós sérelemdíjat kérnek

Kutyatámadás áldozata lett egy 83 éves asszony a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Monajon. Anna nénit a szomszéd harci ebe marcangolta szét még 2015 októberében, holttestére munkából hazatérő fia, Danyi István talált rá. Elmondása szerint édesanyja akkor még életben volt, a kezei között halt meg.

Mint a Bors megtudta, most polgári per indul a Szikszói Járásbíróságon, István 6 millió forint sérelemdíj megfizetését kéri a szomszédos ingatlan és a kutya tulajdonosától, amiért „nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a kutya ne szökjön ki, másokban kárt ne okozzon”. A per csütörtökön indul.