Becsajozott Báró – videó

Mint arról beszámoltunk, Báró, az őrhalmi gólya március 11-én megérkezett Magyarországra. A jeladós fehér gólyáról azóta egy csodaszép portréfotó is készült.

Most újabb híreink vannak a gólyáról, aki tavasszal mindig elsőként tér haza: március 18-án egy tojó is befészkelt Báró (egyelőre nagyon havas) fészkébe, azaz immár Bárónét és a közelgő családalapítást is figyelhetjük webkamerán keresztül.

A gólyarománcról a Magyar gólya webkamerák tett közzé egy videót a Facebook-oldalukon:

Íme: