Az asztronauták inspirálta ágyon olyan érzés aludni, mintha a levegőben úsznál

Ha valaha is elgondolkodtál azon, hogy milyen érzés teljesen súlytalannak lenni és csak úszni a levegőben, lehet, hogy nem is jársz olyan messze a valóságtól. Legalábbis egy matracgyártó cég, a Simba ezt állítja. Nemrég rukkoltak elő új, állítható luxusmatracukkal, amely elősegíti a súlytalan érzetet nyújtó alvást. A mozgásérzékeny alvásrendszer olyan súlytalan alvásra ösztönöz, amely hasonló az űrhajósokéhoz.

A matracon három alvási pozíció állítható be, az egyik ahhoz a testtartáshoz hasonló, amit az űrhajósok a felszállás és a leszállás során vesznek fel. Ez enyhíti a hát és a gerinc nyomását, és mélyebb alvást eredményez. Emellett a fekhely masszázsfunkcióval is rendelkezik, és ha mindez nem elég, ez a fajta ágybetét nagyszerűen javítja a horkolást és az asztmát vagy allergiát úgy, hogy a fejrészt is meg lehet emelni, így csökken a tüdőre és a légutakra gyakorolt ​​nyomás.

House Beautiful