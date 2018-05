10 álomszép menyasszonyi ruha, ami megtöri a hófehér egyeduralmát

Tény, van egy csomó rendíthetetlennek tűnő elképzelésünk arról, hogy mit illik, mit hogyan szokás, és ezekből a keretekből sokan nehezen lépnek ki, mert majd akkor mit szólnak a szomszédok, és amúgy is, mi így szeretjük, nekünk ez a jó. Ilyen a vasárnapi rántott hús hasábbal kombó, a szilveszterkor márpedig bulizunk axióma, és a fiú csecsemőre kék, a lányra meg rózsaszín rugdalózót húzunk idea is.

Ebbe a sorba illeszkedik nálam a fehér menyasszonyi ruha. Mert ahogy vannak olyanok, akik a családi ebéden szívesebben esznek csirkepörit nokedlival, ugyanúgy akadnak nők, akik az esküvőjükön sem hófehér csipkében vagy selyemben szeretnének az oltár felé tipegni. Történetesen így vagyok ezzel én is, mosolyra is húzódott a szám egyből, amikor olvastam, hogy idén a fekete kiegészítők lesznek a menyasszonyi ruhák legdivatosabb kiegészítői. De higgyétek el, egy menyasszony akkor is lehet szép, ha nem ragaszkodik foggal-körömmel sem a divathoz, sem a sokéves hagyományhoz. Formabontónak lenni menő – az alábbi képek is ezt bizonyítják.