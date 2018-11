Újító kontúrok – A Hónap Designere novemberben a Wampon a Kontur Fashion

Bőr szakon végeztél, de a táskák és ékszerek mellett lakberendezési kiegészítőket is készítesz, sőt korábban bőrből készült öltözékekkel is foglalkoztál. Honnan ered az anyag iránti rajongásod?

Már egészen fiatalon tudtam, hogy kreatív foglalkozást szeretnék választani, és amikor a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolába jelentkeztem, a nyílt napon a bőr szak kiállítása tetszett meg a legjobban. Korán beleszerettem a bőr illatába, tapintásába és az anyag sokféle megmunkálhatóságába. Az egyetemre már egyenes út vezetett, ahol nem csupán táskákat, de cipőket is készítettünk. A pályám elején bőrből készült ruhákkal is foglalkoztam, amiket ösztöndíjakra, divatbemutatókra és kiállításokra készítettem. Ezekkel a kollekciókkal komoly szakmai elismeréseket gyűjtöttem be. Három évig voltam például Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíjas, 2005-ben a Magyar Divat Szövetség által rendezett Divatolimpián kiegészítő kategóriában különdíjat, 2006-ban az etnikum kategóriában fődíjat nyertem. Ugyanebben az évben a kollekciómat bemutatták az első magyarországi Fashion Week rendezvényen és a zágrábin is. Ruháimat beválogatták a 2. Textilművészeti Triennáléra, 2007-ben pedig részt vettem a düsseldorfi CPD nemzetközi ruhaipari kiállításon is.

Mikor hoztad létre a saját márkádat, és milyen céllal?

A MOME-n szerzett diploma után évekig művészeti tantárgyakat tanítottam egy művészeti szakiskolában érettségi utáni képzésben. A saját márkámat, a Kontur Fashiont 2010-ben alapítottam meg. Szerettem volna egy praktikusabb irányba mozdulni, hordható, mégis egyedi bőrékszerekre és táskákra fókuszálni. Ekkor már kétgyerekes anyukaként az is fontos volt számomra, hogy kötetlen munkaidőben az otthoni műhelyemben tudjak dolgozni. Ez egyébként a mai napig így van, mindent magam készítek, az összes munkafázist én végzem.

Sokszor dolgozol izgalmas, áttört felületekkel. Miért szereted ezt a technikát?

Ez a téma már az egyetem alatt elkezdett érdekelni, a diplomamunkámban is ezt dolgoztam fel. A mintákat kézzel, fémkiütők segítségével készítem el, ami nagyon aprólékos és pontos kivitelezést igényel. Nagyon szeretek kísérletezni, és elég türelmes is vagyok, úgyhogy szívesen állítok össze viszonylag kicsi geometriai formákból bonyolultabb és nagyobb terülő mintákat. Szerintem ez nem csupán kreatív, de egy szuper meditatív tevékenység is egyben. Ezeknek a mintáknak a különféle variációi az ékszereken és a táskákon egyaránt megjelennek. A kollekciómban a kifejezetten feltűnő és merész darabok mellett kisebb, a hétköznapokban is viselhető változatok is megtalálhatók. Szeretem ezt a vonalat, nagyon érdekesnek tartom, ahogyan az áttört minta alatt kilátszik a ruha színe, vagy átsejlik viselőjének bőre.

Sokan tartják ezeket a darabokat folkos ihletésűnek. Lehet ebben valami, hiszen ugyanezzel a technikával készítek lakberendezési kiegészítőket – mécsestartókat és szalvétagyűrűket – a Huncut – tradition redesigned márkának is.

A kollekciódban visszafogott és gazdagon dekorált darabok egyaránt helyet kaptak. Melyik irányzatot miért szereted?

A Kontur Fashion daraboknak már a márka megalapításakor is két fő vonala volt. A látványosabb áttört mintákat a bőrruháimon használt dekorok ihlették, ezeket ültettem át a nyakékekre, karkötőkre és fülbevalókra. Emellett régóta készítek különböző formájú és színű Swarovski kristályokkal díszített bőr ékszereket is, amelyeket először 2006-ban egy izgalmas Swarovski workshop indított el. Az egyszerűbb vonal nekem legalább annyira kedves, hiszen itt is számtalan lehetőség nyílik a formákkal való játékra, kísérletezésre. Vannak bojtos, fonott és csíkosra vágott sorozataim, ezeknél arra törekszem, hogy ugyanazt az ötletet végigvigyem többféle ékszeren is.

A táskák esetében pedig rendszerint a minta vagy az alkalmazott technika határozza meg formát. Készítek praktikusabb és extravagánsabb, hétköznapi és esti viseletekhez passzoló modelleket egyaránt.

A színválasztásod sem hagyományos, sok élénk árnyalatot használsz. Milyen öltözékekhez ajánlod a termékeidet?

Az élénk színek mellett többféle fémes hatású bőrt is használok, amelyeket szerintem szinte minden ruhához fel lehet venni. Folyamatosan dolgozom ezüst, pezsgő, fekete, antracit, taupe és rosegold árnyalatokkal, emellett alkalmazkodom a trendekhez is, most éppen sok zöld, lila és egy mustáros sárga szín is szerepel a kínálatban. A vevőimnek általában azt javaslom, hogy vásároljanak szetteket, amelyek még a legegyszerűbb ruhákat is különlegessé, egyedivé teszik. Az arányokra, a mennyiségre természetesen ügyelni kell, de a karkötő és fülbevaló, illetve a karkötő és a nyaklánc kombinációja nagyon jól működik együtt, ez a két legnépszerűbb párosítás.

Milyen újdonságokkal készülsz a Wampra?

Főként ékszerekkel készülök, de természetesen táskák is megtalálhatóak lesznek a kínálatban. Sok darabomon visszaköszönnek majd az őszi–téli trendszínek, ezekből a színekből készülnek a letisztult formavilágot folytató ékszereim. A novemberi Wampon már megvásárolhatók lesznek az orvosi fém akasztóval készülő fülbevalóim is, aminek örülni fognak azok, akik allergiásak a bizsualkatrészekre.