Kitiltották a drága kabátokat egy egyházi iskolából

Nem vehetnek fel többé drága kabátokat a brit Woodchurch High School diákjai. Az iskola vezetősége levélben kérte a szülőket, hogy ne 1000 fontos dizájner kabátokba küldjék gyermekeiket iskolába, mert ettől a többi tanuló szegénynek érzi magát.

A drága kabátok tilalma a karácsonyi szünet után lép majd életbe, az intézkedés része az egyházi iskola „szegénységvédelmi rendszerének”. A tájékoztató levél külön márkákat is megemlít, így karácsony után tilos lesz Canada Goose, Monclair és Pyrenex dzsekiket és kabátokat hordaniuk a gyerekeknek.

PUPILS have been banned from wearing expensive designer coats to school to stop other kids feeling poor. Woodchurch High School in Wirral says students are no longer allowed to dress in jackets from Canada Goose, Moncler or Pyrenex, which cost up to £1,000 each.