Cipőjével védte meg magát a szexuális támadótól a 49 éves nő

Cherrie Barker vasárnap gyalog indult haza barátja 40. születésnapi bulijáról az angliai Derbyben. Kisvártatva feltűnt neki, hogy valaki követi, majd mielőtt bármit tehetett volna, az ismeretlen rátámadt.

Szerencsére Barker lábán egy magas sarkú cipő volt, amit dulakodás közben le tudott venni a lábáról, és azzal ütlegelte a támadót. Az ellentámadás annyira meglepte az ismeretlent, hogy elmenekült a helyszínről.

A nő később elmesélte, hogy a támadójának nem kellett a táskája, amelyben a pénzt tartja, ezért biztos benne, hogy szexuális indíttatás állt a támadás mögött. „Megragadta a karom, majd elkezdte lehúzni az ingem. Ekkor sikerült levennem a cipőimet, és olyan erővel ütnöm velük, amilyen erősen csak bírtam. Ekkor ellökött magától, én pedig elfutottam” – idézte fel a borzalmas este történéseit.

Sokkos állapotban került haza, ahol már csak a bejárati ajtót tudta kinyitni, majd összeesett a járdán, a szomszédok kísérték be a lakásba.

A woman was able to bravely fight off a suspected sex attacker - using her £20 Deichmann heels to club him in the head. Terrified Cherrie Barker was walking home in Derby at roughly 1.35am on Sunday following a friend's 40th birthday bash.