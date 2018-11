Bugyi nélkül kell viselni a szezon legmerészebb plus size ruháját

Meglehetősen merész ruhát dobott piacra a Fashion Nova a legújabb, őszi–téli plus size kollekciója részeként. A kreációt Brittney Tonee plus size modell mutatta be az Instagramon. Ami pedig a kép alapján is egyértelmű: ez alá a cucc alá nem igazán lehet bugyit húzni. Pánt nélküli tangát, legfeljebb.

A ruha nem tűnik különösebben praktikus viseletnek a hideg hónapokban. Igaz, a kommentek tanúsága szerint ezt a véleményt sem mindenki osztja, ugyanis akadnak olyanok, akik szerint tökéletes választás az év végi partikra.

