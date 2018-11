6000 forintos ruha tarol az Instagramon

Az idei őszi-téli szezon divatját három minta uralja: a kockás, az állatminta és a kendőminta. Mostanra az is elég egyértelmű, hogy ezek közül is az állatminták váltak a leginkább felkapottá. Szinte minden jelentősebb márka kínálatában találhatunk most leopárdmintás egyberuhákat is, ám akad egy, mely kiemelkedik a többi közül. Azzal legalábbis egészen biztosab, hogy tele van vele az Instagram.

A ruha az Asda ruhamárkája, a George kollekciójából való és 16 angol fontért, vagyis alig 6000 forintért árulják. Valószínűleg azért tetszik ilyen sokaknak, mert a leopárdminta a színes foltoknak köszönhetően egyáltalán nem szokványos.

