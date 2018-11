Cipője miatt büntették a tanárok a 14 éves diákot

Kizavarta óráról az angliai Walbottle Campus 10. osztályába járó egyik diákot egy tanár, mert szerinte a fiú a cipőjével megsértette az iskola öltözködési szabályzatát. A 14 éves fiú anyja, Carol Close elmondta, hogy a fekete cipőt a Marks and Spencerben vásárolták.

Az iskola október óta szigorúbban veszi az öltözködési előírást, tilos az edzőcipő. Az ominózus lábbelit tavaly még gond nélkül viselhette a fiú az iskolában; amikor ezt szóvá tette, akkor a tanár azt mondta neki, hogy „már nem tavaly van”. Szerinte a diák lábán lévő cipő edzőcipő, ezért négy órára kitiltotta az osztályból.

Parents have said teachers are enforcing the new uniform code like a 'military academy', as a year 10 pupil spent four hours out of class.