Végre rájött valaki, mire jók a gombok a dzsekid vállán

„18 évembe telt, mire rájöttem, mire való a dzsekim vállán az a fura szíj és a gomb” – kezdi Twitterre írt bejegyzését a Francheska Horsburgh nevű nő. Nem ő az egyetlen, aki eddig sötétségben élt: a posztját 85 ezren lájkolták, szóval elég sokan jártak eddig hasonló cipőben – illetve kabátban –, mint ő.

A megfejtés: „Arra való, hogy beleakaszd a táskád pántját, hogy ne essen le a válladról.”

Az okostojás Twitterezők a szíj történeti hátterére is rávilágítottak: a katonai kabátokon kezdték el először alkalmazni őket, hogy a fegyverek, kulacsok stabilan szállíthatók legyenek, és a rangot jelző szalagok, váll-lapok is a helyükön maradjanak.

Tényleg okosabbak lettünk!

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s