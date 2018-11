Rendelt egy farmert a netről, nem erre számított

Az ausztrál Sarah többször is rendelt már az ASOS magas nőknek készült termékei közül és eddig mindig meg is volt elégedve azzal, amit kapott. Teljes lelki nyugalommal rendelte meg tehát a webáruházból ezt a bő szárú farmernadrágot is, mely a képen így nézett ki:

Amikor azonban a nadrág megérkezett, igencsak meglepődött. A nő 180 centis testmagasságához viszonyítva ugyanis a valóságban ilyen hosszú volt a ruhadarab:

Bár felpróbálta magassarkúval is, a farmer még úgy is nevetségesen mutatott rajta. Végül azonban úgy döntött, mégsem küldi vissza, inkább maxiruhát varrat belőle.

