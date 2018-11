Grece Ghanem 2015-ben hagyta el Libanont lányával, Cheyenne-nel. Búcsút intett egykori életének és munkájának, hogy New Yorkba költözzön, és személyi edző legyen. Mindig is imádta a divatot, de most, 50 felett vált igazán dívává. Közösségi oldalára feltöltött fotói is erről tesznek tanúbizonyságot!