Katalin hercegné és húga egyforma ruhát viselt

Katalin hercegné és Vilmos herceg még október 19-én adtak fogadást a BBC Radio 1 tinihősök díj döntőseinek. A hercegné az eseményen egy burgundi alapon fehér pöttyös ingruhát viselt a Whistles márkától. A 159 angol font, vagyis nagyjából 58 ezer forint értékű ruhát rövidesen az utolsó darabig el is kapkodták a márka webáruházából.

Egy héttel későb aztán a ruha újra felbukkant: ezúttal Katalin hercegné húga, Pippa Middleton viselte, amikor nemrég született kisfiával sétált egyet Londonban.

Pippa Middleton looks radiant as she steps out with baby son in London less than two weeks after birth - https://t.co/8qVSqXvwPt pic.twitter.com/yDV7FDAInB