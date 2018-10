Magukon gyújtották fel a menyasszonyi ruhát az esküvő után – videó

A 32 éves April Choi és a 28 éves Bethany Byrnes október 13-án házasodtak össze. A két varietéművész, akik tűzzsonglőri számokkal is fellépnek, a foglalkozásukhoz passzoló attrakcióval szórakoztatták a násznépet. A ceremónia után ugyanis felgyújtották a menyasszonyi ruháikat, mégpedig úgy, hogy az még rajtuk volt.

A nem mindennapi mutatványt számos biztonsági intézkedés előzte meg. Mindketten pamutleggingst viseltek, és a hajukat is feltűzték. Lassan égő szövetet varrtak a ruhák uszályához, úgy, hogy azt könnyen le lehessen dobni. A vendégek között nyolc tűzzsonglőr, egy képzett pirotechnikus és egy orvos is volt, emellett tűzoltó készülékeket is készenlétben tartottak.

A két nő persze így is ideges volt a ruhaégetés előtt, náluk jobban pedig már csak a szüleik aggódtak. Szerencsére minden a tervek szerint alakult, a videók és a fotók pedig elképesztőek lettek.

April és Bethany biztosak abban, hogy sosem fogják elfelejteni a történteket, de azok sem, akik ott voltak az esküvőn.

