Dallos Bogi & Camila Cabello: Imádják a chunky sneaker trendet!

Dallos Bogi szerint ez az év a női előadók tekintetében mindenképpen Camila Cabello esztendeje volt! A világhírű énekesnő slágereivel az élre tört, és hat (!) kategóriában is jelölték az MTV European Music Awardson. Bogi és Camila egyébként több dologban is hasonlítanak: mindketten sikeres énekesnők, imádják a trendi és kényelmes cipőket, nem mellesleg a Skechers nagykövetei, és odavannak a márka legújabb, D’Lites kollekciójáért.

Hogy létezik-e szerelem első látásra? Dallos Bogi válasza erre egy határozott igen! A csinos énekesnővel saját bevallása szerint mindez többször is meg szokott történni, ha cipőkről van szó. Nehezen tud ugyanis ellenállni nekik. Ha beleszeret egy-egy cipellőbe, azt gyorsan lefotózza, és mindennap megnézi a képet a telefonjában egészen addig, míg az övé nem lesz az álomlábbeli. „Ha megveszem, az olyan, mint egy beteljesült és jól végződött love story!” – meséli mosolyogva az énekesnő, akinek nemrég ismét elrabolták a szívét: a Camila Cabello nevével fémjelzett új Skechers D’Lites kollekció ugyanis nemcsak nagyon trendi, hanem egyben kényelmes darabokat rejt, ami Bogi számára nélkülözhetetlen. Az énekesnő elárulta, az esetek többségében, legyen szó egy átlagos hétköznapi rohanásról vagy éppen egy koncertről, sportcipőt szokott húzni. „Volt egy olyan időszak, amikor a világítós Skechersben léptem fel! Nagyon szerettem, és a közönség is imádta.”

Bogi aktuális kedvence az új D’Lites kollekció, amit Camila is előszeretettel hord. „Azt vettem észre, hogy a divat folyamatosan ismétli önmagát, és egyre trendibb a retró. A márka klasszikus, trendteremtő chunky sneakerje is visszatért most egy könnyedebb fazonban. Nem tagadom, beléjük szerettem, hiszen mindenhez jól kombinálhatóak! Egy farmerhez és egy elegánsabb ruhához is tökéletes választás lehet. Nem utolsó sorban hosszítják és formásabbá teszik a lábakat” – meséli Bogi, aki hatalmas megtiszteltetésnek tartja, hogy két éve ő lett a Skechers magyarországi nagykövete. „Fantasztikus érzés, hogy rám esett a népszerű márka választása. Hiszen a cég korábban együtt dolgozott a világhírű énekesnővel, Demi Lovatóval, most pedig a hatszoros MTV European Music Award díjra jelölt Camila Cabello a kampányarcuk.” Bogi azt is hozzátette, nagyon szurkol, hogy a Havana sláger előadója nyerjen a gálán, hiszen szerinte csodálatos Camila hangja. „Ez az év a női előadók tekintetében az övé volt. Remélem, egyszer személyesen is találkozhatok vele, hiszen nemcsak a dalait, hanem a cipőit is imádom!”