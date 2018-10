A kendőminta az új fekete!

1. Kezdjük a kendőmintás sort egy kendővel! Ezen a ruhadarabon nem meglepő – Zara

2. Emelkedett színek és emelkedett minta. Szinte bármilyen elegáns eseményre felveheted ezt a ruhát – Zara

3. Pliszírozott is, aszimmetrikus is, és kendőmintás is ez a szoknya. Mégis annyira jól mutat! – Mango

4. Ismét kendőn a kendőminta. Ez viszont kiterítve olyan nagy, hogy nyakban és háton megkötve topként is hordható – Stradivarius

5. Izgalmas megfigyelni, valójában milyen tárgyak ismétlődéséből is áll egy kendőminta. Itt kitüntetésekből és bojtokból – Mango

6. Virágok és bimbók a pizsamafelsőn. Vagy blézeren? Ki tudja, most bármelyik előfordulhat – Marc Cain

7. Rövidebb ingruhán is nagyon mutatós a középről koncentrikusan kiinduló minta – Zara

8. Ha egy kicsit is bátor vagy, és megveszed ezt az inget, örök darab lesz. Mindig kisegít majd, mikor ötlettelenül állsz a szekrény előtt – Mango

9. Középen tükrözött minta egy laza, bővebb ruhán – Zara

10. Nagyon menő tigrises-kulcstartós bomberdzseki vagány csajoknak – Zara