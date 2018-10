Akitől Melania Trump is divatleckéket vehetne: Brigitte Macron

A francia nőkről mindig is tudtuk, hogy megmagyarázhatatlanul sikkesek, a vérükben van az a laza, erőlködésmentes elegancia, amit mi, földi halandók maximum csak utánozni tudunk. Ennek a tökéletes megtestesítője a francia elnök, Emmanuel Macron 65 évesen is elképesztően elegáns és vagány felesége, a végzettsége szerint irodalomtanár Brigitte Macron, akinek egyetlen titka van, ha stílusról van szó: a kevesebb több.

Sikkes minimalizmus

Ez a minimalizmus persze nemcsak a First Ladyre jellemző, hanem sajátja minden francia nőnek: a ruháknak náluk egyszerűségükben is elegánsnak, ugyanakkor praktikusnak és hordhatónak kell lenniük. Mindenesetre Brigitte-en sem láthattunk még soha bohém lenge, romantikus virágmintás vagy hippis hosszú szoknyás szetteket. Ő a blézerek, jól szabott nadrágok, kosztümök, a test vonalát követő ruhák és maszkulin szabásvonalak koronázatlan királynője.

Szinte kizárólag magas sarkú cipőket visel, és imádja a szűk bőrnadrágokat (farmerből is leginkább skinnyt hord), ugyanakkor mégsem közönséges, és egy pillanatra sem gondolnánk róla, hogy ne az etikett szerint öltözködne.

A First Lady a frizuráját amúgy Anna Wintour módra évtizedek óta nem cserélte le, de végül is, ami működik, azon miért kellene változtatni… Sminkben is a franciás egyszerűség híve: a szemét hangsúlyozza, védjegyévé vált a füstös szemsmink, ehhez pedig a legritkább esetben választ karakteres rúzst.

A francia divat nagykövete lett

Brigitte egyébként nem titkolt céljának tartja, hogy népszerűsítse a francia divatot, ami nem meglepő, ha számítsába vesszük, kik tartoznak a baráti körébe. Személyes jó barátja Karl Lagerfeld, aki előszeretettel látja őt Chanelben, vagy például Nicolas Ghesquière, aki a Louis Vuitton kreatív igazgatója. A Balmain vezető tervezője, Olivier Rousteing is imádja a First Ladyt, ami nem csoda, hiszen Brigitte hangsúlyos vállú blézerei és kabátjai szinte egytől-egyig a márkától származnak. Emellett persze ott van még a Dior, az Alexander Vauthier és a nemrég feltámasztott Alaïa divatház is, akiktől szívesen válogat Brigitte.

Brigitte ritkán visel neon színeket, de azok a ritka alkalmak azonnal óriási kedvencekké válnak mindenkinél. Ez a pink Louis Vuitton kabát például akkora visszhangot váltott ki, hogy valószínűleg hirtelen megugrott a patinás divatház fiatal rajongóinak a száma. Érdekes, hogy egy olyan apró trükkel, mint a kabát hajtókájának a felhajtása (ami alapvetően egy férfias megoldás), mennyire egyedivé tudta tenni az egész szettet egy pillanat alatt.

A pillanat, amikor egy 65 éves nő leiskolázza Rihannát… Persze a fiatal énekesnő nadrágja és cipője is nagyon sikkes, de az a pulcsi mindent elront. Ezzel szemben Brigitte-nél ismét tökéletes az összhatás, pedig olyan egyszerű az egész: farmer és rövid fehér… blézer. Mellesleg teljesen érthető, hogy a First Lady csak szuper skinny farmereket hord: akinek ilyen formás lábai vannak (pláne 65 évesen), az legyen is büszke erre.

Ez a monokróm szett az egyik kedvencünk a First Ladytől, egyszerűségében tökéletes. A (haja és a bőre tónusához egyébként csodásan passzoló) halvány kék hidegségét a nude övvel és cipővel töri meg, az a lakktáska pedig zseniális.

Tetőtől talpig fekete-fehéret viselni is nagyon franciás dolog, nem véletlenül lett ez a szett az egyik kedvencem. Az aszimmetrikus Louis Vuitton (mi más?) tunika optikailag karcsúsít, ráadásul az egész olyan kényelmesnek tűnik, hogy én is kérem szépen magamnak az egész összeállítást. Köszönöm.

Ezen a fotón úgy fest, mintha egy síparadicsom katalógusából lépett volna ki. Pedig szó sincs sporteseményről. Ezt a sportos elemekkel megbolondított mod miniruhát egy diplomáciai eseményen viselte a First Lady. Semmi flanc, egy piros ruha, egy hatalmas napszemüveg, és kész. Nagyon vagány.

A Louis Vuitton divatbemutatójára érkezett ebben a vagány szettben a First Lady. Így kell ízlésesen viselni első hallásra talán kevésbé elegánsnak tűnő holmikat, mint amilyen a szűk bőrnadrág. Nem akarok ujjal mutogatni, de egyes hazai politikusfeleségek is példát vehetnének Brigitte-ről…

Egy outfiten belül elég egy hangsúlyos darab, ami odavonzza a tekintetet, ezt a szabályt Brigitte is be szokta tartani. Ha karakteres blézert visel, egy szimpla fehér póló is elég alatta. Ugyanígy a ruhák tekintetében is azokat szereti, amiken van egy apró izgalmas részlet.

A First Lady nagy rajongója a nyolcvanas éveket idéző karakteres vállmegoldásoknak, nem véletlenül szereti a Balmain blézereit. A válltömés okkal vált olyan népszerűvé: segít a homokóraalak elérésében, és nagyon magabiztos megjelenést kölcsönöz.