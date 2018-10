Szexi Meghan Markle jelmezt árul egy fehérneműmárka

Sexy American Princess (Szexi amerikai hercegnő) néven árusít halloweeni jelmezt a Yandi fehérneműmárka. A fehér miniruha kivágása, illetve a fátyol és a tiara Meghan Markle esküvői öltözékét idézi. Ám ha valakinek így sem lenne egyértelmű a hasonlóság, a jelmezhez egy számozott táska is tartozik, utalva arra, amikor Markle az amerikai Deal Or No Deal (magyar verziója az Áll az alku) című vetélkedőben volt bőröndnyitogató lány.

A jelmezt ráadásul egy olyan modell mutatja be, aki hasonlít is Meghan hercegnére.

Pilar Quintana-Williams, a márka alelnöke a Business Insider érdeklődésére megerősítette, hogy a jelmezt valóban Meghan Markle ihlette.

(Nyitókép: Getty Images)