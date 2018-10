Melania Trump hasonmása meztelenre vetkőzik egy videoklipben

Egy amerikai rapper, T.I. a hétvégén tette közzé azt a videót, mellyel új lemezét akarja népszerűsíteni. A klip elején Donald Trump látható, amint egyedül elhagyja a fehér házat. A következő jelenet az ovális irodában játszódik, ahová Melania Trump hasonmása sétál be a hírhedt „I Really Don’t Care, Do U?” feliratú dzsekiben, majd sztiptízt mutat be a rappernek.

A videó a hírek szerint nagyon felháborította a first ladyt. Sajtófőnöke, Stephanie Grisham a következő üzenetet tette közzé a Twitteren: „Hogy lehet ez elfogadható? #gusztustalan #bojkott”

Később Melania Trump hivatalos oldala retweetelte Grisham bejegyzését.

