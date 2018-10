Minden kollekcióm szakmai kihívás

A kollekcióidnak mindig van egy határozott fókusza, ha úgy tetszik, témája. Miért tartod fontosnak, hogy egy teljes sorozaton keresztül vigyél végig egy gondolatot?

Ez nem tudatos elhatározás kérdése, sokkal inkább belső késztetés. Ha van egy jó tematika, abból előbb-utóbb kollekció lesz. Egyszerre mindig több ötletet dédelgetek, amikhez időről időre visszatérek. Ez az agyalgatás sok évig is eltarthat, és amikor úgy érzem, hogy fejben már készen van valami, elég nagyra duzzadt az ötletcsomag, akkor meg is valósítom. Ez általában csak nagyon áttételesen vagy egyáltalán nem kapcsolódik az aktuális trendekhez. Persze kíváncsi vagyok rá, figyelem, hogy mi történik a divatban, de ezek az információk minden tervezőn átmennek. Ezt a pörgést pedig inkább nyomasztónak érzem, semmint inspirálónak, úgyhogy igyekszem nem törődni vele. Amikor tervezek, az egyediségre törekszem. Kizárólag magamnak és a vevőimnek szeretnék megfelelni. Van bennem egy elemző, megoldó, létrehozó attitűd, ami szinte minden kollekción jól nyomon követhető. Szeretem a transzformációt, állandóan átalakítok, újragondolok. Jellemző rám, hogy egy egyszerű dologból valamilyen alapjaiban más, új minőség születik.

Mondasz erre egy példát?

A jellegzetes ázsiai integető macskákat ábrázoló Maneki neko darabokon látható printekből például azért volt komoly kihívás ruhákat csinálni, mert ezeket Japánban fix méretű panelekben nyomják. Ez ott lakásdekoráció, falra akasztható vagy üveg mögé tehető kép vagy ilyesmi. Meg is lepődtek, amikor látták, hogy mi készült belőle, de nagyon tetszett nekik.

Az idei nyári kollekciód egy picit eltért ettől az iránytól, hiszen most a különféle farmer alapanyagok rendezik egységbe a szériát.

Régóta szerettem volna már farmerrel dolgozni. Először persze óvatosan nyúltam a témához, mert nagyon más ez a technológia. Kíváncsi voltam, hogy egy ennyire népszerű alapanyagból mit is tudnék kihozni, hogyan tudnám úgy megfogni, hogy az újszerű legyen.

A Jeansbubble sorozat fókuszában valóban a farmer áll, az egészen vékony változatoktól kezdve a vastagabbakig többfélét is használtam. Nem klasszikus eldolgozási és varrási metódusokat használtunk, és sokat kísérleteztünk azon is, hogy hogyan vannak bemosva a farmerek. Nagyon sok múlik az utómunkán. Alapvetően egy nagyon könnyed, légies nyári dolgot képzeltem el, és már az elejétől benne volt, hogy a ruhák mellé ékszereket is szeretnék. Edőcs Mártit kértem fel, aki csodaszép, egyenként fújt üvegbuborékokat készített egy speciálisan kemény, kémiai laborokban használt üvegből. Ez annyira népszerű volt, hogy arra gondoltam, hogy őszi darabokkal folytatom.



A farmer mellett készülsz más újdonságokkal is a szezonra?

Igen, bár ezek teljes egészében csak november elejére várhatók. Ebbe alkalmi és hétköznapi darabok egyaránt kerültek. Finom, természetes anyagokat használtam: selymet, gyapjúszöveteket, de lesz benne természetesen műszőrme és pár extrább matéria is. A szürke és annak árnyalatai dominálnak majd. A szürke színskála gazdagságát szeretném megmutatni. Azt, hogy az unalmasnak gondolt szürke is életre tud kelni. Úgy is felfoghatjuk, hogy a színes munkáim monokróm verzióját készítem el. Sok árnyalattal és fehérrel is dolgoztam, illetve pár kiegészítő szín becsúszott. Az összképet pedig a különféle ruharétegek egymásra építése jellemzi.

És mi a helyzet a saját fejlesztésű Wonderfur sorozattal? Ezt tovább fejleszted?

Ezzel a technikával majdnem húsz évvel ezelőtt kezdtem el kísérletezni egy ösztöndíj keretében Helsinkiben. A saját fejlesztésű „szőrfestés” alapanyaga egy luxusminőségű, rendkívül hosszú szálú műszőrme, amelyet egy speciális módszerrel felületkezelek. Ez tulajdonképpen egy háromdimenziós alkotómunka a textil felületén, amelynek az eredményeképpen új struktúrákat kapunk. Ez a szőrmét tömörebbé, vastagabbá, ugyanakkor rugalmasabbá is teszi, és lehetőséget ad a szabásvonalak elrejtésére is. A „Wonderfur” elnevezés nem is annyira a technikát takarja, hanem azt a vizuális hatást, amely végtermékként keletkezik. 2014-ben már elnyerte a Magyar Formatervezési Díj egyik különdíját, és nemrég nyertem egy hároméves ösztöndíjat, ami lehetőséget ad majd arra, hogy tovább dolgozzak ezen. Szeretnék egy picit hordhatóbb és egyben légiesebb vonalat is kialakítani, tervezem, hogy más anyagokkal, selyemmel és szövettel kombinálom majd a műszőrmét, és a különféle színek összemosását is szeretném felturbózni. Ebből néhány darab már el is készült.

A NATI 100% PURE IDEA kollekciókhoz kapcsolódó minden apró részletet személyesen felügyelsz, a kampány fotóinak stylingját is te dolgozod ki. Miért fontos, hogy ezt is kézben tartsd?

Amikor diplomáztam, kezdő tervezőként elkezdtem stylinngal foglalkozni a tervezői munka mellett. Rengeteg magazinnak készítettem editorial anyagokat, címlapokat, de dolgoztam jelmeztervezőként, és volt néhány reklámfilmes munkám is. A kedvenceim a különféle tematika mentén felépített divatanyagok lettek, nagyon sok ilyen közös fotózásunk volt Almási Csabával, szuper jól tudunk együtt dolgozni. A mai napig ő fotózza a saját márkám kampányait. Ezeknek a látványvilágát mindig nagyon részletesen megtervezem. Van egy vízióm, és elég tudatos és határozott vagyok ebben, mert azt gondolom, hogy a kampányképek stílusa, hangulata sokat hozzáad egy kollekcióhoz. Ez is a kommunikáció része. Leszervezem a helyszínt, összeállítom a szetteket, a sminket és a hajat is kitalálom, sőt még a világításon is gondolkodom, de a fotózáson szabad kezet adok a stábnak! Soha nem választok például olyan modellt, aki nem tetszik a fotósnak, mert tudom, hogy ha kettejük között nincs meg a kémia, a képek sem lesznek igazán jók.

Mit hozol majd a vasárnapi Wampra?

Egy elég széles szelekcióval készülök, amiben több kollekcióból lesznek ruhák. Alapvetően már téli darabokra gondoltam: lesznek műszőrmés dolgok, alkalmi ruhák, és a farmerek sem maradnak otthon. Persze viszek kiegészítőket is, főként ékszereket. A teljes téli kínálatot pedig a decemberi Wampokon mutatom majd be.