Íme a bizonyíték, hogy a ruhaméret nem jelent semmit!

„Ha valaha előfordul veled, hogy majdnem elsírod magad a próbafülkében, mert valami nem jó rád (mindannyiunkkal megtörtént, velem is… milliószor… kérdezd csak meg anyukámat), akkor EMLÉKEZZ ERRE A KÉPRE!” – írta az alábbi fotóhoz Katy Hamilton amerikai blogger.

A lány ugyanattól a márkától két egyforma szabású és megegyező méretű cicanadrágot próbált fel. Azonban míg az egyik simán felment rá, és egy kicsit még bő is volt, a másodikat a csípőjén sem tudta felhúzni. Ezzel pedig be is bizonyította, hogy a ruhaméret csupán egy jelzésértékű szám vagy betű.

Ez persze messze nem ideális állapot, viszont kiborulni sem érdemes azért, ha épp nem passzol rád egy adott holmi a méretedben. Ha tetszik, próbáld fel a nagyobbat vagy a kisebbet, vagy akár ugyanabból a méretből egy másik darabot, ugyanis gyakorlatilag bármelyik jó lehet.

