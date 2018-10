Kiverték a biztosítékot a tűsarkú MeToo-cipők

Az Office márka illetékesei úgy gondolták, jó ötlet, ha Me Too fantázianévvel dobnak piacra piros, tűsarkú cipőket. Bár senki sem jelentette ki konkrétan, azért így is elég valószínű, hogy az elnevezés a #MeToo mozgalomra utal. Ami ebben a formában minden, csak nem ízléses.

Az elnevezés sokaknál kiverte a biztosítékot. Voltak, akik csak a közösségi oldalakon adták ki magukból a felháborodásukat, akadtak azonban olyanok is, akik a márka ügyfélszolgálatát is felhívták, hogy panaszt tegyenek.

A cég egyelőre nem szólalt meg az ügyben.

via