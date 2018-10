Kiverte a biztosítékot a szexi halloweeni gésajelmez

Első ránézésre nem értjük, miért akadtak ki a netezők a Fashion Nova halloweeni gésajelmezén. Ugyan mi baj lenne azzal, ha az ember halloweenkor egy kicsit ledérebb gésának öltözik? Hát, a twitterezők nem győzik sorolni.

Először is szerintük egész más, ha valaki például Mulánnak öltözik, aki egy fiktív karakter, mint „csak úgy gésának”, hiszen ennyi erővel egy „random afrikai embernek” is öltözhetne, ami egyenesen rasszizmus.

And this is the difference. Dressing up as a fictional character is one thing. Dressing up as a random "Black person with Afro", "geisha", "Indian" is not cool. You were thoughtful with your costume, some people just throw tape on their eyes and say "I'm Chinese" for Halloween.