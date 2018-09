Megint egy nadrág, amire kár volt pazarolni az anyagot

A Pretty Little Thing márka valószínűleg azokat a vásárlókat célozta be új termékével, akik hidegebb időben sem szívesen mondanak le a fehér rövidnadrág viseléséről, viszont megfázni sem szeretnének. Más, akár csak kicsit is logikus magyarázat ugyanis nincs ennek a holminak a létezésére.

A márka Instagram-oldalán látható fotón a fehér, illetve testszínű műbőr panelekből álló nadrág még inkább érvényesül. Első pillantásra tényleg olyan, mintha a modell lábai combközéptől lefelé csupaszak lennének.

A kép több mint 120 ezer lájkot kapott, ám a modell alakját többen dicsérték, mint a nadrágot. Akadtak olyanok is, akik szerint a cucc egyenesen úgy néz ki, mintha viselőjének lábprotézisei lennének.

Ettől függetlenül azonban úgy tűnik, van kereslet a holmira, a legkisebb és a legnagyobb méretben már el is kapkodták belőle a teljes rendelkezésre álló készletet.

