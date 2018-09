Régóta ez a legjobb dolog, ami a farmernadrágokkal történt!

A Good American farmermárkánál – melynek egyik alapítója Khloe Kardashian – kezdettől fogva alap a méretbeli inkluzivitás: 00-tól 24-es, vagyis XXS-től 4XL-es méretig kínálják termékeiket. Észrevették ugyanakkor, hogy 50 százalékkal több farmert visznek vissza a vásárlók 14-16-osban (L-XL), mint az összes többi méretben.

A márka tervezői szerint ennek az lehet az oka, hogy e két méret között történik meg a váltás a normál és a plus size között. A plus size szabások azonban teljesen mások, ami azonban nem feltétlenül felel meg azoknak, akik épp a két méret határán állnak. Éppen ezért bevezettek egy új farmerméretet, a 15-öst, a normál és a plus size alkat közötti nők számára.

Az új méret bevezetését közel egy év munka előzte meg. A közösségi oldalakon keresetek meg olyan nőket, akik a két méret közöttinek érezték magukat. A cég központjában pontosan levették a méreteiket, és alaposan kikérdezték őket az igényeikről.

A 15-ös mérető farmernadrágokat a napokban kezdte árusítani a márka. Ebben az esetben pedig a legkevésbé sem lenne baj, ha a konkurensek ellopnák az ötletet.

via