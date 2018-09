A netről rendelt alakformáló fehérneműt, nagyon nem erre számított – videó

Egy brit blogger anyuka, Laura az eBayről rendelt magának alakformáló fehérneműt, melytől azt remélte, hogy olyan laposnak tűnik majd a hasa, mint Jennifer Lopezé.

Az asszony videót készített arról, ahogy próbálja magát beleszuszakolni a fehérneműbe, melybe végül gyakorlatilag beszorult. Végül is, ez is egyfajta alakformálás. Még ha nem is ilyenre vágyott.

A sírva röhögős videót több mint 4 és fél millióan nézték meg a Facebookon, és 30 ezernél is többen lájkolták. Ezt mondjuk meg is tudjuk érteni.

