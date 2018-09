Fülbevalója miatt büntették meg az iskolában

A 15 éves Callum Nisbettet az angliai Solihullban működő Szent Péter katolikus középiskolában arra utasították, hogy vegye ki a füléből az apró pontfülbevalókat, ugyanis az intézményben csak lányok viselhetnek ilyen ékszert. A fiú erre nem volt hajlandó, ezért büntetésből elkülönítették a társaitól.

Édesanyja, Sharon Richards elmondta, hogy a lánya is viselt ugyanilyen fülbevalót, neki azonban sosem szóltak érte. A nő úgy véli, szexista megközelítés és nemi diszkrimináció, hogy csak a lányok hordhatnak fülbevalót az iskolában.

Az iskola szabályzata megemlíti, hogy a lányok horhatnak arany pontfülbevalót, azt azonban nem írja, hogy a fiúknak tilos. Richards az iskolaigazgató asszisztensével is beszélt, aki megerősítette, hogy nem a fülbevalóval van a gond, hanem az, hogy egy fiú akarja hordani.

Az intézményben azt mondták az anyának, hogy szabadon panaszkodhat, a fia azonban addig nem látogathatja az órákat, és akár ki is zárhatják az iskolából. Felhívták a figyelmét arra is, hogy Callum tizenegyedikes, és az, hogy nem járhat az órákra, a GCSE-vizsgáira való felkészülését is veszélyezteti.

A fiú a minap csak az egyik fülében hagyta benn a fülbevalót és úgy ment iskolába. Ekkor felajánlották neki, hogy takarja el az ékszert egy sebtapasszal. Előbb újból elkülönítették a diáktársaitól, ám később ezt a döntést visszavonták.

Az iskolaigazgató a sajtónak úgy nyilatkozott: a fiúk fülbevaló-viselésével kapcsolatos szabályozást a közelmúlt eseményeinek fényében felülvizsgálják. Az érintett diák visszatérhetett az osztályába.

