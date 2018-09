12 kényelmes és nőies egyberuha őszre

1. Állatmintából ezen az őszön egyszerűen nem lehet elég. Minden jöhet! – Nanushka / www.societestore.com

2. Lenge ruha virágmintával – nos, ez is az egyik szezonális nagy trend. Nekünk tetszik! – Zara

3. Kis elegáns, de azért nem feszengős darab – Ganni / www.societestore.com

4. Vadulj be teljesen, főleg magyar tervező keze nyomán! – Nanushka / www.societestore.com

5. Maga a kis fekete. Csini, elegáns, kicsit még huncut is – Victoria Beckham / www.societestore.com

6. Virágminták nemcsak a hosszú, de a rövidebb ruhákon is jöhetnek most ősszel. Vidámabb hétköznapokat teremtenek – Femi Stories / www.societestore.com

7. Egyszerűen nem győzünk betelni az állatok mintáival! – Noisy May / www.answear.hu

8. A farmerruha kellően vastag ahhoz, hogy ősszel is hordható legyen – Nanushka / www.societestore.com

9. Csíkos hosszú ruhákkal volt tele az összes bolt a nyáron. Nos, most is van belőlük bőven – Mother Of Pearl / www.societestore.com

10. Csakis egyszerű kiegészítőkkel, azokkal viszont remekül mutat ez a különleges és feltűnő ruha – Femi Stories / www.societestore.com

11. Pliszírozott ujjakkal és fodrokkal, valamint virágokkal díszített ruha. A gardróbod éke lehet, ha tudod viselni – Mother Of Pearl / www.societestore.com

12. Könnyű, nyár végi estékre és melegebb őszi napokra javasoljuk – Ganni / www.societestore.com