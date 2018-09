Háttérbe szorultak a plus size modellek

192 őszi, nyomtatott divatkampány közül mindössze 7-ben szerepelnek plus size modellek – derült ki a The Fashion Spot friss riportjából. Az idei, tavaszi hirdetésekben 10 plus size modell volt látható, míg 2016 őszén 16.

Nem csupán a reklámokban, de a kifutón is visszaszorultak a plus size modellek: idén, az őszi-téli trendeket bemutató nagy divatheteken, New Yorkban, Londonban, Milánóban és Párizsban összesen 30 plus size modell lépett csak kifutóra.

Mindeközben viszont a színesbőrű, a transznemű és az 50 év feletti modellek egyre foglalkoztatottabbak.

A színesbőrű modellek esetében az emelkedés már 6 szezon óta folyamatos, jelenlétük megduplázódott a három évvel ezelőttihez képest.

Idén ősszel 11 kampányban tűnnek fel 50 év feletti modellek, összesen 18-an. Ebben a kategóriában is van azonban hova fejlődni, ugyanis közöttük egyetlen színes bőrű, transznemű vagy plus size modell sincs.

