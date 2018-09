Ezt a szoknyát akarják őszre a nők

A Marks&Spencer pár napja posztolt az Instagramra egy őszi lookbook-fotót, melyen egy térd alá érő, lila szoknya is látható. Bár a 45 angol font, vagyis nagyjából 16 ezer forint értékű ruhadarab majd csak októberben kerül kereskedelmi forgalomba, a visszajelzések alapján máris tömegek akarják megvásárolni.

Az Instagramon érkező kommentek és lájkok már többször előre jelezték, melyek lesznek egy adott kollekció legfelkapottabb darabjai. A nyáron például egy kék-fehér csíkos, átlapolós ruha, egy leopármintás ruha, valamint egy pöttyös overall gyűjtötte be a legtöbb lájkot a Marks&Spencer oldalán, még azelőtt, hogy árusítani kezdték volna, majd a boltokba kerülést követően ezeket gyorsan el is kapkodták. Vélhetőleg ez történik majd a lila szoknya esetében is.

