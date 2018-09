Fontos a tudatosság – a hónap tervezője a szeptemberi WAMP-on a Touch me not

Az elsősorban felsőkre specializálódott Touch Me Not puha tapintású pamutokból készít a természet színeit idéző pulcsikat és pólókat, sőt női felsőket és újabban már férfiingeket is, s teszi mindezt olyan alapanyagokból, amelyek mindegyike ellenőrzött, környezetbarát minősítésű forrásból származik. A laza streetwear holmik első pillantásra nem feltűnő darabok, de szuper jól bírják a mindennapi strapát, és könnyedén beilleszthetők egy meglévő ruhatárba. Ha egy pulcsid van már tőlük, biztos lehetsz benne, hogy több is lesz!

Hol jelentetek meg először a ruhákkal?

Dea: Eleinte csupán magamnak varrogattam, később vettünk egy varrógépet, aztán egy másikat, és így tovább. Elég organikusan, megfontolt lépések mentén fejlődött a márka. A debütálásunk 2015-ben az egyik karácsonyi WAMP-on történt, ahova egy előző nap megvásárolt állvánnyal és nagyon kevés holmival, összesen nagyjából 20 ruhával mentünk ki. Tulajdonképpen nekünk is meglepő volt, hogy mekkora sikert arattunk, komoly lökést adott a folytatáshoz.

Az eltelt három évben nagyon sokat fejlődtetek. Hol tartotok most?

András: Ma már több boltban is kaphatók a ruháink, rendszeresen kint vagyunk a WAMP-on Budapesten és tavaly október óta már Bécsben is, és nemrég startolt a webshopunk is. Most költöztünk egy nagyobb varrodába, hogy fejleszthessük a gyártókapacitást.

Dea: Eleinte csak női ruháink voltak, és mindössze egyetlen méretben. Később szélesebb méretsorra váltottunk, és egy ideje már férfivonallal is jelen vagyunk. Igazán pulcsikban és pólókban vagyunk erősek, de egyre több inget és női topot is készítünk.

Csak minősített, organikus alapanyagokkal dolgoztok. Miért tartjátok ezt fontosnak?

Dea: Nagyon fontos, hogy amikor új ruhát veszek, pontosan tudjam, hogy milyen alapanyagból készült. Az szerintem nem elegendő, hogy pamutkeverék, hiszen ebből nem világos, hogy milyen kezelést igényel az adott ruha, vagy éppen hordhatja-e az, aki allergiás egy-egy összetevőre. Nekünk textilesként fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy pontosan mivel fogunk dolgozni, és a vevőnek is tudnia kell, hogy amit visel, az honnan származik, mit tartalmaz.

Hogy találtatok rá a GOTS minősítésre?

Lépésről lépésre kezdtük el feltérképezni ezt a területet, s amikor találkoztunk a GOTS minősítéssel, utána már célirányosan azokat a gyártókat kerestük, akik rendelkeztek ilyennel. A minősítés garancia arra, hogy az anyagokat nem kezelik vagy festik károsító vegyszerekkel, sőt a készítés módja is környezetkímélő, hiszen a processzus során a víz- és az áramfelhasználást is vizsgálják. Ez egyébként egy hosszú procedúra, amit évente meg kell újítania a gyártónak.

András: Mi jelenleg német, francia, dán, portugál és holland cégektől rendelünk, ami azért sok esetben befolyásolja, hogy mit mikor tudunk elkészíteni, mert ezek jellemzően kisméretű vállalkozások, sőt van köztük egészen pici családi műhely is. Itt szezonális kollekciók készülnek, amiből később nem feltétlenül tudunk utánrendelni, illetve sokszor hosszabb a szállítási határidő, mint amivel eredetileg számoltunk.

Kik vásárolnak nálatok?

Dea: Már a kezdetektől azt vettük észre, hogy a fiúk és a lányok egyformán szeretik a ruháinkat, és tulajdonképpen ezért indítottuk be a férfivonalat. Sokan vásárolnak ajándékba is. Most pedig ott tartunk, hogy célirányosan több fiú keres minket, és ez az első olyan szezonunk, amikor a pasicuccok jobban fogynak.

András: Jelenleg nagyjából 15-20 modellünk van, ezeket készítjük el különféle anyagokból, és azt látjuk, hogy aki vett már például egy kámzsás férfipulcsit, az visszajön a következőért. Ha megszeretett egy fazont, akkor kitart mellette. Mivel egyre több a törzsvásárlónk, figyelünk arra, hogy a kedvelt modelleket benn tartsuk a kínálatban.

Dea: A vásárlóknak mindig elmagyarázom, hogy miért különlegesek az általunk használt anyagok. Úgy látom, hogy ez sokakat érdekel, fontosnak tartják. Ausztriában pedig jól ismerik a GOTS minősítést, sőt ott a sportosabb vonalat képviselő márkák nagyon figyelnek arra, hogy miből és hogyan dolgoznak, és az a ritkább, ha nem így gondolkodnak.

Hárman viszitek a céget. Kinek mi a feladata?

András: Mindenki képben van mindennel, de igyekszünk egy-egy területre alaposabban fókuszálni.

Dea: Az én feladatom az anyagbeszerzés, én intézem a céges telefonokat, az e-maileket, én kezelem a honlapot, a social media felületeket. Szóval minden hozzám tartozik, ami emberekkel kapcsolatos. Emellett persze szabok, varrok. András alapvetően műszaki ember, imádja a gépeket, a szabásmintákat. Bálint pedig az adminisztrációban, a logisztikai dolgokban és a vásárokra való felkészülésben segít.

Hogyan néz ki nálatok a tervezési folyamat?

András: A tervezést alapvetően befolyásolják a textilek, hiszen abból dolgozunk, ami az adott szezonban elérhető. Ezek a pici gyártók nem tartanak hatalmas raktárkészletet. Először kiválasztjuk, hogy milyen anyagokból szeretnénk dolgozni, megnézzük, hogy azok milyen szállítási határidővel érhetők el, majd közösen megtervezzük az egyes darabokat, én a technológiai, modellezési feladatokat is viszem. Természetesen figyelembe vesszük, hogy mi az, amit szerettek a vásárlóink, és ügyelünk a szezonalitásra is, de nálunk folyamatosan készülnek újdonságok, nem csupán egy évben kétszer. A varrást tulajdonképpen kényszerből, de nagyrészt mi csináljuk, mert nagyon nehéz ebben a volumenben megbízható varrodát találni. Egy-egy dolgot persze kiadunk, és az ingeket például nem mi készítjük.

Hogyan találtátok ki a márkanevet? Mire utal?

András: Ez egy viszonylag hosszú ötletelés eredményeképpen született. Könnyen megjegyezhető nevet szerettünk volna, olyat, ami külföldön is értelmezhető.

Dea: Ez tulajdonképpen a mimóza angol neve, a logónkon is a virág sematikus rajza látható. Ez az egyik legérzékenyebb növény: ha bármilyen külső behatás éri, akkor összecsukja a leveleit és védi magát. Mi az alapanyagok miatt éreztük úgy, hogy ez passzol hozzánk. A textiljeink nagyon szépen, finoman elkészített anyagok, a kezelésük azonban nagyon is egyszerű, nem igényelnek különösebb gondoskodást.