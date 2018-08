15 trendi és kényelmes iskolatáska

1. Szettekben is lehet kapni az iskolatáskákat. Ebben az esetben egyben veszi meg a szülő a táskát, tolltartót, tornazsákot, pénztárcát – Step by Step / www.mall.hu

2. Elsős-másodikos táska merev falakkal, könnyen nyitható csattal, fényvisszaverőkkel, zsebekkel és nem utolsósorban cuki csajos mintával – Ars Una / www.arsuna.hu

3. Nagylányoknak gyönyörű, áttetsző szirmok járnak – Topgal / www.topgal.hu

4. Elsős lurkóknak menő, képregényes mintával, merev, vízálló fallal – Herlitz / www.mall.hu

5. Régi iskolatáskákra hajaz ez a formavilág. Mi pont ezért imádjuk – Zara

6. Csodaszép virágmintás táskák közül válogathatnak a lányok, hogy még több legyen a kedv a sulihoz – Ars Una / www.arsuna.hu

7. Vannak, akik a gurulós iskolatáskára esküsznek. Elvitathatatlan, hogy vannak előnyei – www.mall.hu

8. Alsós kissrácoknak, akik nem igénylik már a cuki mintákat – Ars Una / www.arsuna.hu

9. Igazi nagyfiús minta, nyugodtan hordhatják kamaszok is, bírja a súlyt és a strapát. A hátán beépített acélcsíkkal a gerinc egészségéért – Topgal / www.topgal.hu

10. Az alsós kisfiúknak pedig fiús mintával egy profi táska – Topgal / www.topgal.hu

11. Nekünk nagyon tetszik, ha a fiúk is színes táskával járnak. Menő és vidám – All Out / www.hamashop.hu

12. A kicsit uncsi minták között kész felüdülés a tenger szépséges lakóival találkozni. Nem utolsósorban pedig a klassz ergonómiai kialakítással – Topgal / www.topgal.hu

13. Alsós kislányok virágos mezővel a hátukon – nincs is ennél szebb! – Topgal / www.topgal.hu

14. Iskolakezdő kisfiúknak az autós, focicsapatos mintákon kívül is akad, például a dinós – Ars Una / www.arsuna.hu

15. Szettet természetesen lányoknak is találni, akár uzsonnás táskával együtt – Herlitz / www.mall.hu