Ami minden nyáron trendi: a vitorlás stílus

1. A törölköződet, könyvedet, napkrémedet egy természetes anyagból készült hálós shopperbe tedd, ha hajóra szállsz. A rákocska külön cukiság! – Pull & Bear

2. A kék-fehér csíkos az alapöltözék egy vitorláson. Ha lehet, természetes anyagból készüljön a felsőd is, hisz biztosan meleged lesz. – H&M

3. Milyen más ékszer passzolna ide jobban, mint a hajókötelet és vasmacskát idéző karkötő? – Paul Hewitt / FashionWatch

4. Imádjuk a magasított derekú, lágy esésű, masni megkötős shortokat. Pontosan ide valók! – H&M

5. A papucs úgyis gyorsan lekerül a hajóra lépve, ám addig is legyen a szetted része – Bershka

6. A cica napszemüveg az 50-es évekből igazi modellé tesz a kibontott vitorlák előtt – Zara

7. Az egyrészes fürdőruhák visszatértek a porondra. Ebben úgyis kényelmesebb fejeseket ugrálni, mint a bikiniben! – Pull & Bear

8. Navy kékre kell festeni ilyenkor a körmöket, nincs mese! – Sally Hansen

9. Pamut belebújós kezeslábas. De könnyű belőle kibújni is! – Zara

10. Kapitánysapka bárkin lehet, nem csak a kapitányon! – Zara

11. Szilikon óra, természetesen navy kékben – H2X / FashionWatch

12. Vászon is, csíkos is, belebújós is. Vitorlázásra találták ki! – TOMS / www.answear.hu

13. Ha nagyon szeles lenne az idő, elkél a hajón egy klassz blézer. Csíkos. – Zara

14. Ha választanál nyaklánchoz medált erre az alkalomra, az ilyen legyen! – Thoma Sabo

15. Lenge vászonruhát lobogtat a hűs balatoni szellő – Zara

16. Gumipapucs, hogy ha víz éri, az se legyen gond – Zara

17. A legegyszerűbb, legvitorlásabb szövött táska – F&F