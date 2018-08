Mosolygós modellek, szexi fehérneműk és fergeteges divatbemutató: exkluzív beszámoló a Tezenis veronai divatbemutatójáról

Nem haboztam sokáig, amikor lehetőségem nyílt, hogy ellátogassak Veronába a Tezenis meghívására, hogy megnézzem az őszi–téli kollekciójuk legújabb darabjait. Sosem jártam még külföldi divatbemutatón, ráadásul vonzott az is, hogy lássam, hogy az idei show milyen meglepetéseket tartogat, az pedig már csak hab volt a tortán, hogy a backstage-be is bejuthattunk. Előző években már sok bloggernél, influencernél végigkövethettem, hogyan is zajlik egy ilyen sajtóút, ám saját élményként még elképesztőbb volt látni azt a szervezettséget és felkészültséget, amivel az olasz divatcég készült nekünk, magyaroknak is.

Ahol Júlia megtalálta a szerelmet, mi pedig az igazi divatéletérzést

Több újságíró kollégával, meghívott divat-életmód bloggerrel (Fiftypairsofshoes Nagy Vivien, Palkovics Zóra, Lukovics Tamara) és influencerrel (Rubint Rella, Dallos Bogi, Nagy Anett, B. Nagy Réka) együtt utaztam Veronába múlt kedden. A kis olasz város nekem eddig főként Shakespeare híres színdarabjából, a Rómeó és Júliából volt ismerős, ám most már teljesen másként gondolok a városra. New York, Párizs, Milánó és London híres divathetei után nekem Verona is egyet jelent a divattal, hiszen itt található meg a Calzedonia vállalat főhadiszállása, amely otthont adott a 2018/2019-es őszi–téli kollekció bemutatójának.

Aki nem tudná: a Calzedonia vállalat alá tartozik az Intimissimi, a Calzedonia és a Tezenis márka. Utóbbi a fiatalabb korosztályt célozza meg. A kényelmestől a szexi darabokig mindenki megtalálhatja a márkánál a kedvenceit.

Volt egy kis időnk felkészülni az esti show-ra, majd a szállodából egy kis eligazítás után eljutottunk a Calzedonia vállalat irodakomplexumába, ahová Európa minden tájáról várták a meghívottakat, hogy együtt nézzük meg a show-t. A szervezők elmondták, hogy fergeteges lesz, de minden várakozásomat felülmúlta a végeredmény.

Életképek a backstage-ből

A divatbemutató előtt lehetőségem volt bejutni a backstage-be (amiről a facebookos élő bejelentkezésben is mutattam néhány részletet), ahol a sminkesek, fodrászok, öltöztetők sürögtek a modellek körül, hogy ők a legjobb formájukat hozzák az esti show-ra.

NLCafé (@nlcafe) által megosztott bejegyzés, Júl 24., 2018, időpont: 9:59 (PDT időzóna szerint)

A modellek elképesztő lazasággal várakoztak. Volt, aki a földön pihent, néhányan közös tánccal múlatták az időt, mások beszélgettek, ettek-ittak, vagy éppen interjút adtak a különböző tévéknek és újságoknak. Látszott, hogy mindenki tudja, hol a helye, és hiába a temérdek ruha, kiegészítő és cipő, minden olajozottan a helyére került este 7 órára.

A backstage után a Fashion gallerybe sétáltunk, ahol több teremben voltak kiállítva a Tezenis őszi–téli kollekciójának darabjai. Minden szobát szuper körítéssel (zenével, fényekkel és látványos dekorációkkal) rendeztek be. Mindegyik szekció (férfi-, női, gyerekruházat) külön stílusjegyekkel mutatta be, hogy mire számíthatunk idén ősszel és télen a márkától. Érkezik egy fényes és csillogó, szuperszexi női fehérnemű-kollekció, de a bralette (felsőként is viselhető csipkemelltartó) is nagyon trendi lesz a következő szezonban. A Simpson családdal újra a ’90-es években találhatjuk magunkat, de Minnie egér játékos mintái minden gyereklelkű felnőttnek és persze a kisebbnek is sok örömöt okoznak majd. A pihe-puha állatos pizsamákba és az otthoni, kényelmes szabadidőszettekbe már ott a helyszínen szívesen belebújtam volna, ha nem lett volna 34 fok. Kicsit furcsa volt a forró júliusban a karácsonyi kollekciót látni, de a Tezenis az ünnepekre is kitesz magáért. A csodás piros, csipkés és masnis fehérneműk biztos, hogy felhevítik majd a hideg hónapokat.

Az őszi–téli Tezenis kollekció egyes darabjai már elérhetőek az üzletekben, de folyamatosan érkeznek a veronai divatbemutatón látott darabok a boltokba.

21 Fotó megtekintése Mosolygós modellek, szexi fehérneműk és fergeteges divatbemutató: exkluzív beszámoló a Tezenis veronai divatbemutatójáról

Minden teremben órákig el tudtam volna nézelődni, csodálni és tapogatni a minőségi anyagokat, részleteket, de még hátra volt maga a show, ahová a Fashion gallery körbejárása után egyből be is tereltek minket. A média szekció a Tezenis kifutója előtt kapott helyett, így jól láthattuk, amint a Calzedonia vállalat tulaja, Sandro Veronesi jó szórakozást kíván a divatshow-hoz, majd felcsendültek az első ütemek, megjelentek a táncosok és a modellek, mi pedig belecsöppentünk egy fergeteges partiba.

Paris Hiltonnal és Pixie Lott-tal buliztunk

A modellek mosolyogva, táncolva érkeztek a kollekció egyes darabjait viselve, mindenki tapsolt, a zenét pedig maga Paris Hilton keverte a háttérben. A híres örökösnő egy ideje már DJ-ként tevékenykedik, így örömmel mondott igent a Tezenisnek, és szuper mai slágerekkel tette emlékezetessé a divatbemutatót. Természetesen ő is Tezenis fehérneműben érkezett, és a show végén együtt ünnepelt a modellekkel. A hatalmas diszkógömb előtt a lemezeket pörgető Parisról én is készítettem videót, és reménykedem, hogy visszaadja azt a fantasztikus hangulatot, amit átéltünk, de van egy olyan érzésem, hogy ez tényleg az a kategória, amit csak az érthet igazán, aki ott volt.

A bemutató sztárja a rövid hajú, fekete modell, Sharam Diniz volt. A backstage-ben a show előtt önfeledten táncoló modell a kifutón is ugyanolyan mosolygós volt, és mindig hatalmas ovációt kapott, amikor kivonult a színpadra. Csak nézzétek meg a képeit az Instagramon, nem véletlen a sok lájk és követés!

A bemutató után mindenki állva tapsolta a modelleket, de a buli szerencsére nem állt meg, hanem folytatódott, csak most a kifutó mellett. A modellek és a meghívott vendégek együtt ettek-ittak, beszélgettek, fotózkodtak és buliztak. Közelről láthattam Pixie Lott énekesnőt, aki a show egyik díszvendége volt, de a kifutóról látott modellekkel is jó volt együtt sorban állni a pultoknál és beszélgetni velük.

Másnap korán keltünk, hogy Verona városát is megismerjük valamennyire, mert ha már itt járunk, akkor látnunk kellett a főtér közelében található Arénát és a híres Júlia-erkélyt. Csapatunkkal bejártuk a város sétálóutcáját, ahol a híres divatmárkák bújnak meg a régi olasz házak mögött. Vásároltunk, nézelődtünk, olasz kávét ittunk és természetesen Júlia szobrával is fotózkodtunk.

A gyors városnézés után Frankfurton keresztül újra Budapestre érkeztünk, de hazafelé is megállás nélkül arról sztoriztunk a repülőn, hogy mennyire ámulatba ejtett minket a divatbemutató és az ott látottak. Elképesztően jó buli volt egy estére belépni a Tezenis-klubba!