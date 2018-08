Ez a combvillantós farmer nem bíz sokat a képzeletünkre

Igen kényes darabról van szó, amely valószínűleg nem fogja elnyerni minden vásárló tetszését. Mind esztétikailag, mind praktikusságát tekintve felmerül némi probléma a körülbelül 6000 forintba kerülő nadrággal kapcsolatban. Először is, nem mindenki akar félig meztelen combokkal és hátsóval szaladgálni, ha már – nem véletlenül – farmert húz magára. A praktikusság vonatkozásában is elég egyértelmű a probléma. Melyik évszakra szánták a nadrágot? Nyáron túl melege lesz benne a lábszárnak, télen pedig fázni fognak a combok. Arról nem is beszélve, mennyire kellemetlen érzés, amikor a farmer kidörzsöli a combokat. Az Asos nem először rukkol elő bizarr termékkel, legutóbb összevissza szaggatott farmerszoknyával jelentkeztek.

Metro