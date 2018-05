Innen lehetett ismerős Meghan Markle esküvői ruhája

Mint ismeretes, Meghan Markle esküvői ruháját a Givenchy kreatív igazgatója, Clare Waight Keller tervezte. A kreáció azonban sokaknak ismerősnek tűnt valahonnan… Mégpedig 2001-es Szeretném, ha szeretnél című filmből, ahol a főszerepet alakító Jennifer Lopez viselt egy nagyon hasonló ruhát.

Anyone else get JLO in the Wedding Planner vibes from Meghan Markle’s dress? 🤔 #whoworeitbetter #royalwedding @JLo #meghanmarkle #theweddingplanner pic.twitter.com/KIa6aO20FS