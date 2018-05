Fürdőruha helyett ez a menő idén nyáron

Először jöttek a csillámos cicik, amiket már be is tiltottak egyes fesztiválokon, környezettudatossági szempontokra hivatkozva. Aztán jött a glitteres popsi, most pedig ott tartunk, hogy az a trendi, ha a csillámos testfestést fürdőruha-alakzatban viszed fel a testedre. Csak arra ügyelj, hogy ne menj így vízbe!

A furcsa trend azok számára lehet népszerű, akik szeretik mutogatni magukat, de azért némi sejtetésbe betakarva a testüket. Hangsúlyozom, hogy némi, mert a sejtetés itt erősen idézőjeles azért.

The Sun