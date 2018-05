A húsz éves báli ruha túlélte a hurrikánt

Tracy Maness édesapjának houstoni házában a legtöbb ingóság odaveszett a pusztító Harvey hurrikán során. Valamilyen csoda folytán azonban éppen a húszéves, középiskolai szalagavatóján viselt báli ruhája maradt épségben.

Gyerekkori barátjának, Selene Ballestas és családjának az otthonát is elöntötte a víz az áradás miatt. Az ő bútoraik, ruháik nagy része is megrongálódott és a sok anyagi kár közepette nem tudták, hogy miből fognak báli ruhát vásárolni ballagó nagylányuknak. Tracynek jutott eszébe az ötlet, hogy Selene lánya felpróbálhatná az ő egykori báli ruháját. A piros báli öltözék pedig olyan csodásan állt rajta, mintha csak ráöntötték volna. Így aztán a Harvey hurrikánt túlélt, még mindig kitűnő állapotban lévő báli ruha most egy újabb végzős lányt tesz boldoggá élete nagy napján.

(Forrás: Yahoo)