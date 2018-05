Szívszorító okból mondott le a Chanel cipőiről Diana hercegnő a válása után

Attól a pillanttól fogva, hogy magára öltötte a menyasszonyi ruhát, egészen tragikus haláláig, Diana hercegnő stílusikonnak számított. A hercegnő az öltözködésben nem csak pusztán örömét lelte, lelkivilágának kifejezésére is gyakran használta a divatot.

1994-ben például egy igazi „bosszú ruhában” jelent meg, épp azon az estén, mikor Camilla és Károly herceg először mutatkozott hivatalosan is együtt. Akkor mindenki Diana merész kis feketéjéről beszélt, amiben a hercegnő fantasztikusan festett.

Most pedig arra is fény derült, miért tett le Chanel cipőiről a válás után. Diana 1996-ban Jayson Brundson, divattervezővel osztotta meg az okot: akárhányszor a Chanel logóra nézett, a két C betű Camillát és Károlyt (Charles) juttatta eszébe, ez pedig túl fájdalmas emlék maradt a számára.

