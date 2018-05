Ezért ne hordj szakadt farmert a forróságban – fotók

Ahogy közeleg az igazi nyár, egyre inkább vigyáznunk kell a napozással és az UV-sugarakkal. A ruhák többnyire megvédik a bőrünket a káros sugárzástól, de nem mindig.

A szakadt farmeren lévő lyukak és rések miatt könnyen csíkosra sülhetünk, akárcsak ez a nő:

Don't wear ripped jeans in the sun guys 😭😭😭 pic.twitter.com/BftKEtICca

Nem túl jó ötlet a térdénél szakadt nadrágban sem kiülni a napra:

never wearing ripped jeans in the sun again pic.twitter.com/6T9BNl9wkd