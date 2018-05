Focirajongóknak készített kollekciót a Louis Vuitton

Piaci rést fedezhetett fel a méregdrága táskáiról is híres francia luxusmárka, ami különleges kollekciót készített az oroszországi labdarúgó-világbajnokság alkalmából. A focilabdák hatszögletű mintáján alapuló Louis Vuitton-szett része az 5950 dollárba (kb. 1,5 millió forint) kerülő kézitáska is, aminek ott a helye minden magára valamit is adó focistafeleség szurkolói szettjében.

A focilabdás kollekcióban hátizsák, névcímke, pénztárca és minden egyéb kiegészítő is kapható a szivárvány minden színében.