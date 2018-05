Levágtak a lányok ruhájából a felvételi vizsga előtt

Levágták a hosszú ujjú ruhát viselő lányok ruhaujját egy indiai főiskolán, a felvételi vizsga előtt. Azt mondták nekik, hogy a csalások megelőzése érdekében van szükség erre, és ha nem engedik, hogy levágják a ruhaujjukat, akkor nem vehetnek részt a vizsgán.

Bihar: Candidates allege that sleeves of their clothes were cut using blades before sitting for Bihar paramedical exam in Muzaffarpur, a candidate says, 'We were told we'll not be allowed to write the exam until sleeves are removed. Sleeves were cut using blades by lady teachers' pic.twitter.com/dr5hbkcY8o