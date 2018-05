Ünnepeld te is a királyi esküvőt Harry herceg és Meghan Markle arcképével a pólódon!

Szinte az egész világ lázban ég Harry herceg és Meghan Markle négy nap múlva tartandó esküvőjétől. Hónapok óta különböző merchandise-termékeket dobnak piacra, melyek valahogyan a királyi párhoz és annak frigyéhez kapcsolódnak.

Most az ASOS rukkolt elő még last minute egy ünnepi pólóval, melyen Harry és Meghan arca látható egy fekete háttér előtt. Az ízlést némileg megkérdőjelező felső 21 dollárba (kb. 5500 forint) kerül, viselésével talán mi is egy kicsit közelebb érezhetjük majd magunkat az újdonsült párhoz és mérhetetlen örömükhöz.

Yahoo Lifestyle