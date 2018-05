A duciktól több pénzt kérnek ugyanazért a ruháért

44-es és annál kisebb méretekben 19.99 fontért, vagyis nagyjából 7000 forintért, ennél nagyobb méretekben viszont már 22.99 fontért, azaz 8200 forintért árulja ugyanazt a nadrágot a New Look. A különbséget egy Kentben élő vásárló, Maria Wassell vette észre, amikor nadrágot keresett magának a márka egyik boltjában. Ezek után összehasonlította más ruhadarabok árait is, és talált például egy pólót, melyet szintén drágábban adnak nagyobb méretekben.

„Olyan, mint valami hátrányos megkülönböztetés azért, mert plus size vagyok, pedig csak egy kicsivel vagyok nagyobb az átlagosnál. A brit nők átlag ruhamérete 44-es” – mondta Wassell, aki mostantól bojkottálja divatmárkát.

A nő hozzátette, hogy korábban dolgozott egy plus size márkának, így sokat tud arról, hogy miképp működnek a dolgok ezen a területen. Azt az érvet nem fogadja el, miszerint a duciknak készülő ruhákhoz több anyagot használnak fel, ezért kerülnek többe, hiszen például a magasaknak szánt holmikhoz is több anyag kell, azok mégsem drágábbak emiatt.

Maria Wassell panasza nyomán a New Look illetékesei azt ígérik, felülvizsgálják a plus size ruhák árazásával kapcsolatos rendszerüket, hogy többé ne fordulhasson elő ilyesmi.

„Büszkék vagyunk a plus size vásárlóinknak szánt kínálatra, és tiszteljük az összes ügyfelet, függetlenül attól, hogy milyen a testalkatuk vagy a méretik” – fogalmazott a márka szóvivője.